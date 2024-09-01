Apple выпустит доступную клавиатуру Magic Keyboard для базового iPad и нового iPad Air По с...

Apple выпустит доступную клавиатуру Magic Keyboard для базового iPad и нового iPad AirПо сообщениям сетевых источников, компания Apple тестирует новую недорогую клавиатуру Magic Keyboard, которая предназначена для использования совместно с базовой версией планшета iPad и новым iPad Air.
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