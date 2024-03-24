Владелец «Крокус Сити Холла» Агаларов сравнил теракт в концертном зале с войсковой операцией

Бизнесмен также высоко оценил работу систем тушенияТеракт в «Крокус Сити Холле» можно сравнить с войсковой операцией, поскольку нападавшие были вооружены автоматами Калашникова и имели при себе много боеприпасов.
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