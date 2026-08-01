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Минстрой РТ: Программа капитального ремонта многоквартирных домов выполнена на 64%

О реализации программ капитального ремонта объектов социально-культурной сферы, многоквартирных домов и гидротехнических сооружений доложил сегодня на совещании в Доме Правительства РТ первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Дамир Шайдуллин.

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