Стоматолог Мандрик рассказала о симптомах и лечении кисты зуба

Стоматолог-терапевт Светлана Мандрик в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, что апикальный периодонтит, который в народе называют киста зуба — это образование, появляющееся в процессе защиты от воспаления и дальнейшего проникновения инфекции.
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