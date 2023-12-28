Стоматолог Мандрик рассказала о симптомах и лечении кисты зуба

Стоматолог-терапевт Светлана Мандрик в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, что апикальный периодонтит, который в народе называют киста зуба — это образование, появляющееся в процессе защиты от воспаления и дальнейшего проникновения инфекции.