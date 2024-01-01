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Маршалл и Саншес приступили к работе техническими директорами «Макларена» после ухода из «Ред Булл» и «Феррари»

В 2023 году было объявлено о переходе в «Макларен» Роба Маршалла и Давида Саншеса. Маршалл 17 лет трудился в «Ред Булл», в том числе на должности главы инженерного подразделения.

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