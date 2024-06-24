Reuters: в США не уверены, что помогут Израилю в войне с "Хезболлой"

Соединенные Штаты, возможно, будут не в состоянии оказать полномасштабную поддержку Израилю в случае эскалации конфликта еврейского государства с ливанским движением "Хезболла", поскольку его военные возможности выше, чем у палестинского движения ХАМАС.
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