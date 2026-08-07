Микропластик в бутилированной воде: что скрывается за громкими заголовками?

Насколько опасна вода из пластиковых бутылок на самом деле и стоит ли от неё отказываться? 📌 Коротко: что нужно знать сразу Бутилированная вода действительно может содержать микро- и нанопластик - современные методы анализа обнаруживают его значительно чаще, чем считалось раньше.