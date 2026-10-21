Старый номер могут передать другому абоненту через несколько месяцев. Чтобы не потерять доступ к «Госуслугам» и банкам, нужно обновить данные и расторгнуть договор с оператором.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Единые учебники п...
- Единые учебники п...
- Единые учебники п...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым