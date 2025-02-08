Екатерина Мизулина дала совет начинающим блогерам

В Иркутске, на встрече с молодежью в стенах Иркутского национального исследовательского технического университета, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина выступила с актуальными рекомендациями.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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