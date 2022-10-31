Маск опроверг увольнение части сотрудников Twitter до выплаты грантов

Американский инженер и миллиардер, основатель SpaceX и Tesla, Илон Маск прокомментировал в своем микроблоге в Твиттер статью The New York Times, в которой сообщалось о сокращении части персонала соцсети до выплаты грантов в виде акций компании .
Американский инженер и миллиардер, основатель SpaceX и Tesla, Илон Маск прокомментировал в своем микроблоге в Твиттер статью The New York Times, в которой сообщалось о сокращении части персонала соцсети до выплаты грантов в виде акций компании .
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