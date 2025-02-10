В Удмуртии до семи лет лишения свободы грозит местному жителю за оправдание терроризма в интернете

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии управление ФСБ пресекло противоправную деятельность местного жителя, который подозревается в призывах к насильственному свержению действующей власти и в оправдании терроризма ВСУ в интернете.
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