«Буллс» имеют результат 1-13 в матчах с командами из Топ-7 текущего сезона НБА

«Чикаго» в пятницу на домашней площадке проиграл «Милуоки» со счетом 112:118. Как сообщает StatMuse, «Буллс» имеют результат 1-13 в матчах с командами, которые идут в нынешнем сезоне в первой семерке.
Популярные статьи
- «Долгие 8 лет мы ожидали спасения от геноцида со стороны, пока еще действующего, киевского режима». Гроссмейстер Карякин поддержал решение Путина о спецоперации
- Сборная России будет тренироваться в форме от adidas на мартовском сборе
- «Црвена Звезда» не намерена расторгать контракт с «Газпромом». Клуб получает 4 млн евро в год от компании
Свежие комментарии