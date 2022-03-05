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«Буллс» имеют результат 1-13 в матчах с командами из Топ-7 текущего сезона НБА

«Чикаго» в пятницу на домашней площадке проиграл «Милуоки» со счетом 112:118. Как сообщает StatMuse, «Буллс» имеют результат 1-13 в матчах с командами, которые идут в нынешнем сезоне в первой семерке.

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