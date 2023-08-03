"И? Какие наши действия?": Запад взял Кремль на "слабо" и прорвал блокаду на Черном море. Стоит ли ждать ответа от России?... и дождались ответки

Суть вопроса не в процентах, а в том, что обещали не пропускать и всё же не тронули провокаторов.

На обратном пути с грузом их можно задержать и найти там то, за что можно арестовать....как-то так! или нет!

АА

Анатолий Александрович Фаткуллин

Пиндосы и иже с ними - не будите медведя, он только пока спит добрый. А по делу: на днях ударили по порту в румынии в 100 метрах от границы. Дуболомы забыли, что в Приднестровье стоят наши миротворцы и их "дополнительно присланный контингент" может сказать свое слово и тогда посмотрим. Военные действия (в том числе провокациями) явно без ответа не останутся....