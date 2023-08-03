Любопытно, однако

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"И? Какие наши действия?": Запад взял Кремль на "слабо" и прорвал блокаду на Черном море. Стоит ли ждать ответа от России?... и дождались ответки

"И? Какие наши действия?": Запад взял Кремль на "слабо" и прорвал блокаду на Черном море. Стоит ли ждать ответа от России?... и дождались ответки

Итак, судя по всему, то чего боялись, все же произошло. Запад решился на откровенную провокацию, и решил проверить Кремль "на слабо".

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Комментарии
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Ольга Кудровец
Суть вопроса не в процентах, а в том, что обещали не пропускать и всё же не тронули провокаторов.
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1 час.
ludmila Cernega
На обратном пути  с грузом их можно задержать и найти там то, за что можно арестовать....как-то так! или нет!
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47 мин.
АА
Анатолий Александрович Фаткуллин
Пиндосы и иже с ними - не будите медведя, он только пока спит добрый. А по делу: на днях ударили по порту в румынии в 100 метрах от границы. Дуболомы забыли, что в Приднестровье стоят наши миротворцы и их &quot;дополнительно присланный контингент&quot; может сказать свое слово и тогда посмотрим. Военные действия (в том числе провокациями) явно без ответа не останутся....
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44 мин.

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