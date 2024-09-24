Чем поможет новая автомобильная аптечка?

До сентября прошлого года наличие аптечки было обязательным требованием для водителей, однако после обновления списка неисправностей и условий, при которых нельзя эксплуатировать транспортное средство, обязанность возить с собой аптечку отменили.
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