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Финляндия не собирается ограничивать выдачу виз для россиян?

Финляндия не собирается ограничивать выдачу виз для россиян?

Финляндия продолжает выдавать визы гражданам РФ, и не собирается закрывать въезд россиянам в страну. Для этого, по словам главы консульской службы МИД Финляндии Юсси Таннера, нет никаких юридических оснований.

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