Заповедные кварталы приглашают нижегородцев отпраздновать Масленицу в славянских традициях

Заповедные кварталы АНО «АСИРИС» (Агентство по сохранению и развитию объектов исторической среды Нижегородской области) приглашают нижегородцев и гостей города узнать больше об истоках и традициях Масленицы через истории, песни и обряды, собранные в этнографических экспедициях.
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