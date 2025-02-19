Заповедные кварталы приглашают нижегородцев отпраздновать Масленицу в славянских традициях

Заповедные кварталы АНО «АСИРИС» (Агентство по сохранению и развитию объектов исторической среды Нижегородской области) приглашают нижегородцев и гостей города узнать больше об истоках и традициях Масленицы через истории, песни и обряды, собранные в этнографических экспедициях.