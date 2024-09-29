Политика как он...
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Политика как она есть

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США и Япония взялись за дело с размахом – запланированы учения на 45 тысяч военных

США и Япония взялись за дело с размахом – запланированы учения на 45 тысяч военных

  Одно удовольствие смотреть на то, что как действия США шаг за шагом разрушают всю ту старую пропаганду, которую сами же американцы (а заодно и их приспешники во всех странах мира) вешали на уши людям! Все вот эти разговоры, что в 21 веке никому не нужны территории, что только отсталые страны сражаются за полезные ископаемые, что «посмотрите только, какая капитализация у Apple», и что «через 20 лет никому не будут нужны нефть и газ» – оно и видно!!! Вот именно поэтому США буквально танком прут в Арктику, остановить невозможно! Вот именно поэтому они взяли и непринуждённым жестом «прирезали» себе огромную часть арктического шельфа, вызывав несогласие не только России, но и Канады.

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Комментарии
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АЛЕКСАНДР Крымский
Джопаны забыли кто бомбил хэросыму и нагасцаки.🤣🤣🤣🤣
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