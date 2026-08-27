Британское "Лебединое озеро" Березовского уходит с молотка за 2,3 млрд рублей

Найден тайный покупатель, который забирает поместье, где умер Березовский, за 20 миллионов фунтов.Знаменитое британское поместье "Лебединое озеро" (Swan Lake), где провел свои последние дни опальный русский олигарх Борис Березовский, в шаге от смены владельца.