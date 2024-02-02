Госдеп США одобрил оружейный контракт с Индией на сумму около 4 млрд долларов

Госдеп США одобрил оружейный контракт с Индией на сумму 3,9 млрд долларов, включающий поставки более 30 единиц БПЛА MQ-9B Sky Guardian Aircraft, 310 управляемых авиабомб GBU-39B, 170 ракет AGM-114R Hellfire, а также другие системы и оборудование, пишет портал Defense News.
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