Покормите птиц зимой, Пусть со всех концов, К вам слетятся, как домой, Стайки на крыльцо.Не богаты их корма, Горсть зерна нужна!Горсть одна-И не страшнаБудет им зима!В детском саду прошла акция ´Покормим птиц зимой´.