Покормите птиц зимой, Пусть со всех концов, К вам слетятся, как домой, Стайки на крыльцо.Не богаты их корма, Горсть зерна нужна!Горсть одна-И не страшнаБудет им зима!В детском саду прошла акция ´Покормим птиц зимой´.
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