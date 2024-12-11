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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Акция ´Покормим птиц зимой´.

Акция ´Покормим птиц зимой´.

Покормите птиц зимой, Пусть со всех концов, К вам слетятся, как домой, Стайки на крыльцо.Не богаты их корма, Горсть зерна нужна!Горсть одна-И не страшнаБудет им зима!В детском саду прошла акция ´Покормим птиц зимой´.

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