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Где на предстоящей неделе появятся камеры фиксации нарушений ПДД и парковки

С 21 марта на дорогах Крыма появятся камеры фиксации нарушений правил дорожного движения и парковки. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму.

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