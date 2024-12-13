Россия призвала создать коридор для вывода мирных жителей

Речь о коридоре для людей, находящихся в занятой войсками Украины части Курской области.«И я обращалась уже к украинской стороне с тем, чтобы они организовали коридор для выхода людей в безопасное место», - заявила она.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии