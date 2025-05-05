Экономист Костиков назвал самые выгодные для сбережений валюты

Профессор, доктор экономических наук, председатель Совета Общероссийской общественной организации потребителей (ОООП) «Финпотребсоюз» Игорь Костиков заявил, что лучшими валютами для сбережений в текущий момент считаются дирхам ОАЭ, китайский юань и российский рубль.
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