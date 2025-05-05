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Экономист Костиков назвал самые выгодные для сбережений валюты

Экономист Костиков назвал самые выгодные для сбережений валюты

Профессор, доктор экономических наук, председатель Совета Общероссийской общественной организации потребителей (ОООП) «Финпотребсоюз» Игорь Костиков заявил, что лучшими валютами для сбережений в текущий момент считаются дирхам ОАЭ, китайский юань и российский рубль.

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