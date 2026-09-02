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Газета.ру

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Диетолог Залетова: булочка и батончик не подойдут для перекуса школьников

Диетолог Залетова: булочка и батончик не подойдут для перекуса школьников

Сладкие варианты не подойдут для перекуса школьников. Об этом «Москве 24» рассказала заведующая дневным стационаром ФИЦ питания и биотехнологии, врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке Татьяна Залетова.

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