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Регионы России

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За сутки в Курской области сбито почти 160 беспилотников

За сутки в Курской области сбито почти 160 беспилотников

В Курской области за период с 09:00 2 сентября до 09:00 3 сентября было сбито 159 вражеских беспилотников различного типа.

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