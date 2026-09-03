За сутки в Курской области сбито почти 160 беспилотников

В Курской области за период с 09:00 2 сентября до 09:00 3 сентября было сбито 159 вражеских беспилотников различного типа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В популярных корм...
- Министр туризма Н...
- Хакер PalachPro в...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым