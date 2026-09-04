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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«ПСЖ» продлил контракт с Энрике до 2030 года. Невеш, Пачо, Руис, Бералдо и Меюлю тоже подписали новые соглашения

« ПСЖ » объявил о продлении контракт с главным тренером Луисом Энрике до 2030 года. Также парижский клуб продлил контракты до 2031 года с защитниками Вильяном Пачо и Лукасом Бералдо , а также полузащитниками Жоау Невешем  и  Санни Меюлю .

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