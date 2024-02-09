Военный эксперт назвал возможные причины назначения Сырского главкомом ВСУ

Еще с начала конфликта между украинским лидером Владимиром Зеленским и главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерием Залужным Александра Сырского называли наиболее подходящим преемником главкома, это стало политическим назначением.
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