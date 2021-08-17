Нелетняя погода: как скоро наступит осень

Осень в Москве и Санкт-Петербурге начнется раньше 1 сентября, узнали «Известия» в Gismeteo. Через несколько дней жители Центральной России и Северо-Западного региона почувствуют похолодание — среднесуточная температура составит около 15 градусов.
Осень в Москве и Санкт-Петербурге начнется раньше 1 сентября, узнали «Известия» в Gismeteo. Через несколько дней жители Центральной России и Северо-Западного региона почувствуют похолодание — среднесуточная температура составит около 15 градусов.
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