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3 причины посетить Большой Детский фестиваль

3 причины посетить Большой Детский фестиваль

Открытие на воде В этом году БДФ откроется масштабным уличным праздником в Юсуповском саду. 13 сентября гостей ждут тематические интерактивные зоны, посвящённые всем направлениям фестиваля: от театральных мастер-классов до книжного маркета.

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