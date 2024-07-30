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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Назаров об Олимпиаде-2024: «Наполеон перевернулся бы в гробу, увидев это фрик-шоу. Полный провал и позор по всем фронтам»

«Пока все мы ждем открытия тренировочных лагерей в КХЛ, предсезонных турниров и старта регулярного чемпионата, Олимпиада в Париже продолжает делать заявку на то, чтобы стать худшей в истории Игр.

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