Ирина Хакамада отметила 71-й день рождения и показала натуральный образ

13 апреля журналистка и политический деятель Ирина Хакамада отпраздновала 71-й день рождения. Несмотря на возраст, знаменитость сохраняет отличную физическую форму и активный образ жизни, что вызывает восхищение у её поклонников.
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