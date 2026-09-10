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Регионы России

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Ирина Хакамада отметила 71-й день рождения и показала натуральный образ

Ирина Хакамада отметила 71-й день рождения и показала натуральный образ

13 апреля журналистка и политический деятель Ирина Хакамада отпраздновала 71-й день рождения. Несмотря на возраст, знаменитость сохраняет отличную физическую форму и активный образ жизни, что вызывает восхищение у её поклонников.

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