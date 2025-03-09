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Corriere della Sera: отступление ВСУ усилилось после приостановки военной помощи США

Corriere della Sera: отступление ВСУ усилилось после приостановки военной помощи США

Армия России выдавливает украинские формирования из Курской области.Российская армия развивает наступление и вытесняет украинские войска из Курской области, сообщает итальянское издание Corriere della Sera.

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