Явка на выборах в Госдуму в первый день составила 29,45%

Явка на выборах депутатов Госдумы к завершению первого дня голосования достигла 29,45%. По данным на сайте ЦИК России, по состоянию на 21:00 мск ход голосования по федеральному округу составил 29,45%.
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