👀 В посёлке Раздольное открыли физкультурно-оздоровительный комплекс ФОК был построен на базе спортивной школы № 9 в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт».
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👀 В посёлке Раздольное открыли физкультурно-оздоровительный комплекс ФОК был построен на базе спортивной школы № 9 в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт».