Константин Тюкавин: «Глушенков – главный кандидат на приз лучшему игроку РПЛ. Но я чувствую силы составить ему конкуренцию»

– В прошлом сезоне ты был признан лучшим игроком РПЛ. Второе место тогда занял Глушенков. В нынешнем сезоне борьба за звание лучшего снова будет между вами? – Если Глушенков продолжит так же играть до 30 тура, то, безусловно, он заберет награду лучшему игроку сезона.
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