Поздравление генерального директора ОАО ´Управляющая компания холдинга ´Бобруйскагромаш´ Корсака О.А.

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!Примите самые искренние поздравления с наступающим Новым годом!Пусть наступающий 2025 год будет для вас удачным и плодотворным, годом новых идей и свершений, наполненный яркими событиями и добрыми делами.
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