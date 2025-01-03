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Маттиас Яйссле: «Чемпионат Саудовской Аравии конкурентоспособен и амбициозен. Интенсивность матчей растет, атмосфера на стадионах невероятная, хоть и отличается от Европы»

– Видно, насколько конкурентоспособен и амбициозен чемпионат Саудовской Аравии. Лига быстро растет, привлекая игроков и тренеров высокого уровня, а интенсивность матчей неуклонно растет.

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