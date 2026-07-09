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Строительство 21 века

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Пять вневременных решений для ремонта, которые я проверила на сотнях объектов

Пять вневременных решений для ремонта, которые я проверила на сотнях объектов

Когда я начинаю очередной проект, заказчики часто спрашивают: как сделать так, чтобы интерьер не устарел через пару лет? Мой опыт показывает, что погоня за сиюминутными трендами — это путь к разочарованию и лишним тратам.

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