Пять вневременных решений для ремонта, которые я проверила на сотнях объектов

Когда я начинаю очередной проект, заказчики часто спрашивают: как сделать так, чтобы интерьер не устарел через пару лет? Мой опыт показывает, что погоня за сиюминутными трендами — это путь к разочарованию и лишним тратам.
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