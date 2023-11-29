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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Жирков поздравил хоккеистов «Тамбова» с победой над «Соколом». Он примерил свитер клуба с 68-м номером

Жирков поздравил хоккеистов «Тамбова» с победой над «Соколом». Он примерил свитер клуба с 68-м номером

Команда выиграла матч Olimpbet ВХЛ со счетом 4:1. C 37 очками в 30 играх она занимает 13-е место в таблице лиги.

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