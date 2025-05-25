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Чемпионат Англии. «Ман Сити» в гостях у «Фулхэма», «Челси» против «Форест», «МЮ» примет «Виллу», «Ливерпуль» – «Пэлас», «Арсенал» сыграет с «Саутгемптоном»

«Манчестер Сити» сыграет в гостях с «Фулхэмом», «Челси» – с «Ноттингем Форест», «Арсенал» встретится на выезде с «Саутгемптоном», «Ливерпуль» примет «Кристал Пэлас», «Манчестер Юнайтед» проведет домашний матч с «Астон Виллой».

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