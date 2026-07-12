Mexican President Seeking Legal Action Against The US Over Deaths Of Alien Migrants Should foreign governments be allowed to support or fund lawsuits against the US government over its immigration and enforcement policies? US sovereign immunity aside, the very idea of foreigners trying to influence American immigration law through indirect civil suits sounds insane.
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