«Он просто решил переделать мир»: в Совбезе РФ прокомментировали первые заявления Трампа

Первые внешнеполитические шаги, которые избранный глава Белого дома сделал, даже не вступив официально в должность президента США, являются в какой-то мере попыткой отвлечь внимание аудитории от реальных проблем.
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