Михаил Шеремет: Мы не выступаем против миграции, мы против нелегалов

Пакет законов по борьбе с нелегальной миграцией, которые российский парламент рассчитывает принять до конца 2024 года, установит необходимые и более жесткие заслоны для тех, кто хочет ввозить к нам зарубежную рабочую силу в обход норм российского права.
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