Уральские металлурги снизили годовой объем выбросов на 60,7 тысячи тонн

За 10 лет ММК направил 110 млрд рублей на улучшение экологии Магнитогорска. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», инвестиции Группы ММК в реализацию стратегической инициативы «Чистый город», нацеленной на кардинальное улучшение качества атмосферного воздуха в Магнитогорске, достигли 110 млрд рублей.