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Уральские металлурги снизили годовой объем выбросов на 60,7 тысячи тонн

Уральские металлурги снизили годовой объем выбросов на 60,7 тысячи тонн

За 10 лет ММК направил 110 млрд рублей на улучшение экологии Магнитогорска. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», инвестиции Группы ММК в реализацию стратегической инициативы «Чистый город», нацеленной на кардинальное улучшение качества атмосферного воздуха в Магнитогорске, достигли 110 млрд рублей.

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