Пресечен контрабандный вывоз на Украину комплектующих к вертолетам Ми-8 и Ми-17

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России предотвратила незаконную деятельность лиц, причастных к организации контрабандного вывоза за границу запасных частей к российским вертолетам моделей Ми-8 и Ми-17.
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