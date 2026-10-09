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Мой Дом 21

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Семь ошибок, которые крадут часы при уборке: личный опыт пересборки домашних процессов

Семь ошибок, которые крадут часы при уборке: личный опыт пересборки домашних процессов

Почему уборка превращается в бесконечный марафон Задумывалась ли вы когда-нибудь, сколько часов в неделю уходит на наведение порядка? По данным исследований, обычная семья тратит на это от десяти до пятнадцати часов.

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