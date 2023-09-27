"Беспрецедентное за 200 тысяч лет глобальное потепление". Эксперт ООН рассказала, можно ли исправить ситуацию

Почему Парижское соглашение по климату оказалось под угрозой срыва? Сколько у человечества осталось времени, чтобы исправить ситуацию? Сможет ли "климатическая интервенция" США остановить глобальное потепление? Об этом корреспондент "РГ" беседует с Вероникой Гинзбург - заместителем директора Института глобального климата и экологии им.