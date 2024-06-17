<p>Туймазы районында «Татар рухы» дип аталган әдәби-мәдәни фестиваль үтте.</p> <p>«12-14 июнь көннәрендә Туймазы районы Төмәнәк авылы янында урнашкан «Бабай утары»нда «Татар рухы» дип аталган әдәби-мәдәни фестиваль үтте», дип хәбәр итә Татарстан Язучылар берлегенең матбугат үзәге.
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