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Советник президента США Салливан: «Украине нужны не танки Abrams, а танки Leopard»

Советник президента США Салливан: «Украине нужны не танки Abrams, а танки Leopard»

Власти США дают Киеву понять, что он не получит в обозримом будущем американские танки Abrams, хотя ранее они были обещаны Украине президентом Джо Байденом.

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