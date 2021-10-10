Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Шимко
    Хорошо прогнулся. Вот только откуда в России миллиардеров столько и зарплаты растут только у депутатов, Миллеров, да ...Какой прок для гр...
  • Марина Трянина
    хорошее словечко нашел "убогие"...именно, убогиеПетр Толстой: Я т...
  • Россиянин
    Банкстеры найдут способ изъять наши деньги иным способом. На самом деле нужно сделать очень простую вещь: Коммерчески...ЦБ призвал банки ...

Какой прок для граждан России от того, что "Газпром" ежегодно зарабатывает миллиарды долларов? Где "моя доля", господин Миллер?

Какой прок для граждан России от того, что "Газпром" ежегодно зарабатывает миллиарды долларов? Где "моя доля", господин Миллер?

Все мы помним слова из одной юмористической телепередачи: "Мы живём в самой прекрасной стране на свете, а все остальные страны нам завидуют"… Понятно, что это сарказм, но есть ли в этих крылатых словах хоть песчинка правды? Цены на спотовом газовом рынке Европы поднимались почти до 2000 долларов за 1000 кубометров.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх